Исполнение Федеральной адресной инвестпрограммы в 2022 году составило 55,7%

При этом расходы были исполнены на 96,2%

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Доля введенных в эксплуатацию в срок объектов по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) в 2022 году составила 55,7%. При этом расходы исполнены на 96,2%, говорится в опубликованном заключении Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета за 2022 год.

"Уровень кассового исполнения расходов на реализацию ФАИП по итогам 2022 года составил 96,2% доведенных лимитов бюджетных обязательств, что на 8,9 процентного пункта выше, чем в 2021 году (87,3%), и является самым высоким показателем с 2012 года. В 2022 году введено в эксплуатацию 97 объектов, или 55,7% общего количества объектов, подлежавших вводу в соответствии с ФАИП", - сказано в документе.

В нем отмечается, что отсутствие полноты данных в отношении всех объектов, включенных в ФАИП и не введенных в установленный срок в эксплуатацию, говорит о недостаточно эффективном контроле за обеспечением завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов.

По состоянию на 31 декабря 2022 года общий объем дебиторской задолженности в рамках ФАИП (без учета государственного оборонного заказа) увеличился по сравнению с началом года в 2,1 раза и составил 636,2 млрд рублей.

Сметная стоимость увеличилась по 480 объектам ФАИП из 627 на общую сумму 247,9 млрд рублей. Основные причины - удорожание стройматериалов, корректировка технических решений, затягивание сроков строительства, отмечается в заключении Счетной палаты.