В ЕК назвали сумму замороженных в ЕС суверенных активов России

Она составляет €207 млрд

ГААГА, 3 июля. /ТАСС/. Точная сумма замороженных после начала российской специальной военной операции странами Евросоюза суверенных активов России на данный момент составляет €207 млрд. Об этом сообщил на пресс-конференции в Гааге еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Еврокомиссия обсуждает возможность использования для финансирования восстановления Украины доходов от российских активов в размере €207 млрд, которые удалось заморозить в Европе, включая активы ЦБ РФ", - сказал он. Рейндерс подтвердил, что Еврокомиссия рассчитывает получить таким образом до €3 млрд в год.

Рейндерс курирует в Еврокомиссии работу по заморозке, реинвестированию и поиску возможностей конфискации российских активов.