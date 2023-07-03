РФ снизит поставки нефти на 500 тыс. б/с дополнительно к объявленному сокращению добычи

Россия ранее приняла решение о добровольном сокращении добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений в марте, после срок действия мер продлили до конца года

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россия дополнительно к уже объявленным объемам сокращения добычи нефти сократит ее поставки на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). Об этом журналистам сказал представитель вице-премьера Александра Новака.

До этого Новак сообщил, что Россия приняла решение в августе 2023 года добровольно сократить поставки нефти на 500 тыс. б/с. "В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину", - отмечал он.

Россия ранее приняла решение о добровольном сокращении добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений в марте, затем срок действия снижения производства продлевался по июнь включительно, потом это решение было продлено до конца года. Новое же решение касается именно экспорта, а не добычи.

Параллельно с заявлением России выступила и Саудовская Аравия, которая приняла решение о продлении на август добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн б/с, которое изначально было рассчитано на июль. В августе, как и в июле, объем добычи нефти Саудовской Аравией составит 9 млн б/с. В сообщении отмечается, что это добровольное сокращение идет в дополнение к ранее принятому решению о снижении производства на 500 тыс. б/с и может быть продлено на более долгий срок.

Страны ОПЕК+ на встрече 4 июня договорились о параметрах добычи нефти до конца 2024 года. Изначально сокращение производства со следующего года от уровня квот, согласованных в октябре 2022 года, по подсчетам ТАСС, могло составить 1,393 млн б/с.