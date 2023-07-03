Венгрия попросила ЕС продлить для компании MOL торговлю российскими нефтепродуктами

Глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что в конце 2023 года истекает срок действия исключения, позволяющего компании Slovnaft продавать нефтепродукты из российского сырья в Чехии

БУДАПЕШТ, 3 июля. /ТАСС/. Венгрия предложила Евросоюзу продлить на год для ее энергетической компании MOL исключение из санкций и разрешить ей продолжить торговлю нефтепродуктами из российского сырья. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на совместной пресс-конференции со своим словацким коллегой Мирославом Влаховским, прибывшим в Будапешт.

Говоря о санкциях ЕС против России, глава МИД отметил, что в конце года истекает срок действия важного исключения, позволяющего словацкой нефтяной компании Slovnaft, входящей в группу MOL, продавать нефтепродукты из российского сырья в Чехии. По его словам, компания "осуществила инвестиции в сотни миллионов евро", чтобы сделать свой нефтеперерабатывающий завод в Братиславе способным перерабатывать нефть из других источников, но эта работа займет еще год. "Поэтому мы просим Европейский союз продлить на один год освобождение от санкций", - сказал Сийярто, выступление которого транслировалось телеканалом М1.

Венгрия, Словакия и Чехия продолжают получать российскую нефть по южной ветке нефтепровода "Дружба", которая не подпадает под санкции ЕС, но одновременно ищут другие источники и маршруты поставок. В связи с этим министр посетовал, что Хорватия, воспользовавшись сложной ситуацией, существенно повысила плату за транзит нефти по Адриатическому трубопроводу, который является альтернативой "Дружбе". По его словам, тарифы, установленные хорватскими партнерами, примерно в четыре раза выше тех, которые должны определяться рынком. Это затрудняет диверсификацию и поставки нефти на предприятия в Венгрии и Словакии, уточнил Сийярто. "Это несправедливо, когда кто-то наживается на военной ситуации, особенно когда речь идет о безопасности энергоснабжения других стран", - подчеркнул глава МИД.

Эмбарго на поставки российских нефтепродуктов

С 5 декабря 2022 года в Евросоюзе вступило в силу эмбарго на закупки российской нефти, а с 5 февраля нынешнего года - на торговлю нефтепродуктами из российского сырья, в том числе бензином и дизельным топливом. Венгрия добилась для себя временного исключения из этих запретов, но ее компания MOL вынуждена переводить свои предприятия с российской нефти марки Urals на другое сырье. Как заявлял глава компании Жолт Хернади, этот процесс потребует не менее трех лет и инвестиций в размере до $700 млн, которые будут осуществлены при финансовой поддержке ЕС.

Принадлежащий MOL Дунайский НПЗ в венгерском городе Сазхаломбатта и завод в Братиславе, которым MOL владеет через свою дочернюю компанию Slovnaft, технологически устроены так, что большая часть перерабатываемой там нефти должна быть российской. По словам Хернади, в прошлом году предприятие в столице Словакии использовало в своем производстве лишь 5% нефти, добытой не в России, однако к концу 2023 года доля такого сырья достигнет 30-35%. Компания торгует бензином и дизельным топливом в странах Центральной Европы, включая Венгрию, Словакию и Чехию.

В марте MOL сообщила, что успешно протестировала на НПЗ в Братиславе использование нефти Arab Light из Саудовской Аравии вместо российской Urals. Компания объявила также, что начинает использовать там азербайджанскую нефть. Партию сырья сорта Azeri Light планировалось доставить на завод в столице Словакии с месторождений Азери - Чираг - Гюнешли на шельфе Каспия, в разработке которых MOL принимает участие в составе международного консорциума.