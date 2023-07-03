3 июля, 10:37

VK приобрела у "дочки" "Ростелекома" 26% компании-разработчика софта

Речь идет о "Нота-РТК"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. VK приобрела долю в размере 26% в уставном капитале компании ООО "Нота-РТК", которая занимается разработкой программного обеспечения. Это следует из данных СПАРК, информацию о сделке подтвердили ТАСС в пресс-службе VK. Ранее владельцем этих 26% была компания "РТ лабс".

"Это небольшая команда IT-разработчиков, которую VK планирует задействовать в разработке собственных проектов", - сообщили в пресс-службе, говоря о "Нота-РТК".

На сайте компании сообщается, что в ней работают 35 специалистов, а решениями пользуются 8 млн человек.

Основным владельцем "Нота-РТК" является ООО "Нота Медиа" - ему принадлежит 74% капитала, следует из данных СПАРК. "Нота Медиа" - интегратор и digital-агентство, которое занимается цифровыми решениями для государства и бизнеса, сообщается на сайте компании. В частности, компания занимается мобильным приложением "Госуслуги культура", брендингом сайта МСП.рф, порталом mos.ru, сайтом Aurus. Владельцем "Нота Медиа" является Сергей Адонин. 

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