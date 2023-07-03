ОАЭ вложили более $50 млрд в зеленые проекты за рубежом

Страна намерена инвестировать в проекты с использованием экологически чистых источников энергии еще $50 млрд в течение следующего десятилетия, отметил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи

ДУБАЙ, 3 июля. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты инвестировали более $50 млрд в развитие проектов с использованием экологически чистых источников энергии в 70 странах. Об этом заявил министр энергетики и инфраструктуры арабской страны Сухейль аль-Мазруи.

"ОАЭ вносят свой вклад в создание энергетической системы будущего, инвестируя как на национальном уровне, так и за пределами государства в проекты и технологии, связанные с солнечной энергией, мирным атомом и энергоэффективностью, а также в технологии улавливания и хранения углерода", - заявил он в опубликованном в понедельник интервью эмиратскому информационному агентству WAM. "ОАЭ инвестировали более $50 млрд в проекты в сфере чистой энергетики в 70 странах мира и обязались инвестировать еще $50 млрд в течение следующего десятилетия", - продолжил министр, отметив, что государство уже предоставило помощь и льготные кредиты в размере более $1,5 млрд.

Говоря об энергопереходе в ОАЭ, аль-Мазруи указал, что страна продвинулась на восемь позиций по сравнению с 2022 годом и заняла второе место в "Индексе зеленого будущего", который составляет Массачусетский технологический институт в США. По словам министра, ОАЭ смогли диверсифицировать экономику и перейти к более устойчивому энергетическому балансу. Страна все больше ориентируется на возобновляемые источники энергии, а также атомную энергетику и водород, продолжил он.

В 2021 году ОАЭ обнародовали свою стратегическую инициативу Net Zero 2050, которая нацелена на достижение углеродной нейтральности страны к 2050 году. В рамках этой инициативы основной упор делается на внедрение экологически чистых источников энергии. По состоянию на декабрь 2022 года ОАЭ за 15 лет вложили более $40 млрд в такие проекты. С 30 ноября по 12 декабря в Дубае пройдет 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.