Melon Fashion Group в 2022 году увеличила прибыль по МСФО в 2,2 раза

Она составила 7,8 млрд рублей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль ретейлера Melon Fashion Group по МСФО в 2022 году составила 7,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Чистая прибыль, увеличившись на 121% относительно прошлого года, доказывает, что даже в жестких условиях бизнес-модель Melon Fashion Group эффективна", - сказал гендиректор Melon Fashion Group Михаил Уржумцев, слова которого приводятся в пресс-релизе. Выручка компании повысилась на 23% - до 46 млрд рублей, показатель EBITDA вырос на 69% и составил 14,6 млрд рублей.

В прошлом году Melon Fashion Group открыла 103 новых торговых объекта и релоцировала на большие площади 33 магазина. Общее количество магазинов ретейлера по итогам года составило 867, совокупная торговая площадь увеличилась на 17% - до 266,5 тыс. кв. м.

"Ключевыми факторами, оказавшими влияние на результаты компании, стали единство команды и умение оперативно реагировать на вызовы", - отметил Уржумцев.

Он добавил, что ретейлер продолжил активно развивать онлайн-направление и партнерство с маркетплейсами. По его словам, доли продаж в офлайн- и онлайн-каналах составили 68% и 32% соответственно.

Melon Fashion Group управляет брендами модной одежды Sela, Zarina, Befree, Love Republic. На конец 2022 года под управлением ретейлера находилось 867 магазинов в пяти странах - России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.