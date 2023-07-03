Армения изучает предложения компаний из России и США по строительству нового блока АЭС

По словам Эдуарда Мартиросяна, новый энергоблок должен быть построен до 2036 года, до этого будет работать старый энергоблок ААЭС

ЕРЕВАН, 3 июля. /ТАСС/. Специальная комиссия, созданная в Армении, изучает предложения от российских, американских, французских и корейских компаний по строительству нового энергоблока Армянской АЭС (ААЭС). Об этом на брифинге заявил генеральный директор ААЭС Эдуард Мартиросян.

"Перспективные программы с соседними странами позволят сделать выбор по мощности, безопасности и стоимости энергоблоков. С этим мы и примем решение: это может быть русский, американский, французский или корейский. Рабочая группа проводит исследования между американскими, российскими, французскими и корейскими реакторами", - сказал он.

По словам Мартиросяна, новый энергоблок должен быть построен до 2036 года, до этого будет работать старый энергоблок ААЭС.