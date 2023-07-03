Крымское предприятие в 2024 году намерено выпустить до 100 электромобилей на базе УАЗ-452

Первые испытания показали, что электромобиль способен разгоняться до 60 км/ч за 12 секунд и развивать скорость до 80 км/ч

ГВАРДЕЙСКОЕ (Республика Крым), 3 июля. /ТАСС/. Крымское научно-производственное предприятие "Элькафа" намерено осенью запустить опытное производство первых отечественных электровнедорожников на базе УАЗ-452 СГР ("Буханка"), а в 2024 году выпустить до 100 таких автомобилей, сообщил разработчик электромобиля, председатель ассоциации развития электромобильного транспорта "Рустрансэлектро" Михаил Демурия во время начала ходовых испытаний "электробуханки" на площадке предприятия.

Первые испытания показали, что электромобиль на базе УАЗ-452 способен разгоняться до 60 км/ч за 12 секунд и развивать скорость до 80 км/ч, максимальная дальность пробега без подзарядки составляет 180 км.

"В этом году мы планируем завершить сертификацию, осенью планируем завершить всю подготовку, запустить опытное производство и создать от пяти до 10 электромобилей до нового года. В следующем году хотим выпустить до 100 машин. Это машина как для дорог общего пользования, так и для бездорожья - у нее остались все внедорожные качества. Она будет востребована для перевозки туристов в заповедниках, в горной местности и так далее. Осенью мы планируем представить "буханку"- кабриолет с пассажирским салоном для туристов", - сказал Демурия.

По его словам, в процессе работы над набором компонентов для переоборудования автомобилей УАЗ в электромобили ставилась задача по максимальной локализации разработки. "Эта задача уже выполнена на 80% и продолжает выполняться, мы наращиваем локализацию. К примеру, тяговый электродвигатель - воронежского завода, аккумуляторные литий-ионные ячейки - из Липецкой области, а контроллер батареи из Москвы. В этом основное отличие - это первый российский электромобиль, который мы собираемся производить серийно и который будет максимально локализован в России", - отметил Демурия.

Как отметили в компании, заряжаться "электробуханка" может на специализированных зарядных станциях для электромобилей, так и в домашних условиях от бытовой розетки 220 Вольт или промышленной 380 Вольт. В планах компании на базе опытного образца разработать три основных вида электромобиля: пассажирский кабриолет для туристических групп, грузовик с фургоном, а также коммунальную машину для санитарной уборки городов.