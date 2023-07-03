ВТБ не будет выплачивать дивиденды за 2022 год

Как отметил глава банка Андрей Костин, вызовы 2022 года не остановили активное развитие ВТБ

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Годовое собрание акционеров ВТБ приняло решение не выплачивать дивиденды за 2022 год. Об этом говорится в сообщении банка.

В конце мая наблюдательный совет ВТБ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. По итогам 2022 года группа ВТБ отразила рекордный убыток по МСФО в размере 612,6 млрд рублей. В 2023 году группа ожидает получить чистую прибыль выше рекордных для ВТБ показателей 2021 года в 327 млрд рублей.

Также акционеры банка избрали новый наблюдательный совет, его состав не раскрывается в соответствии с действующими нормами законодательства.

"Вызовы 2022 года не остановили активное развитие банка ВТБ: наоборот, мы продолжили наращивать клиентскую базу, внедрять новые продукты и услуги, делать все необходимое в интересах наших клиентов в условиях неопределенности. Мы направили усилия на поддержку предпринимателей, которые выступают двигателем экономики. Мы поддержали розничных клиентов - как собственными программами, так и государственными механизмами. Принятые решения дают положительные результаты - банк демонстрирует уверенные показатели прибыльности. Рассчитываю, что позиции банка продолжат укрепляться", - прокомментировал итоги собрания акционеров глава банка Андрей Костин через пресс-службу кредитной организации.

В прошлом году ВТБ также не выплачивал дивиденды. Дивиденды ВТБ за 2020 год составили 32,74 млрд рублей, то есть на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО.

В апреле этого года заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявлял, что за прибыльный 2023 год с большой долей вероятности дивидендных выплат также не будет.

Как следует из сообщения банка, число розничных инвесторов ВТБ за год выросло на 37%, до 789 тыс. человек.

Основной акционер банка - государство в лице Росимущества. Его доля составляет 61,8%.