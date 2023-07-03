Reuters: индийские НПЗ начали оплачивать поставки нефти из России в юанях

По данным агентства, индийские компании уже осуществляют часть платежей за российскую нефть в дирхамах

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июля. /ТАСС/. Индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать часть поставок российской нефти юанями. Об этом со ссылкой на правительственный источник сообщило в понедельник агентство Reuters.

"Некоторые [индийские] переработчики платят в других валютах, таких как юани, если банки не желают осуществлять расчеты в долларах", - сказал собеседник Reuters. Так, по данным агентства, нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation в июне стала первым государственным предприятием, оплатившим часть импорта нефти из РФ в китайской валюте. По словам еще двух других источников Reuters, по меньшей мере два из трех частных НПЗ Индии также оплачивают поставки российского топлива в юанях.

Собеседники Reuters также напомнили, что индийские компании уже осуществляют часть платежей за российскую нефть в дирхамах.

Как отмечает агентство, "доллар США долгое время был основной мировой нефтяной валютой, в том числе для закупок Индией, но сейчас юань играет все более важную роль в финансовой системе России" из-за санкций. Китай также перешел на юань для большей части своего импорта энергоносителей из России, которая обогнала Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в первом квартале 2023 года, указал Reuters.

Россия по итогам апреля 2023 года, как и в два предыдущих месяца, стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию, сообщалось в июньском отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). В Индии, по данным аналитического агентства Kpler, которые приводила ОПЕК, Россия 10 месяцев подряд становилась лидером по импорту энергоносителей, обеспечив в апреле 43% от общего объема поставок в эту страну.

Вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика" в начале июня отмечал, что поставки нефти из России в Индию выросли в 2022 году в 19 раз, до 41 млн т, а нефтепродуктов - в 2 раза, до 6,2 млн т. По его словам, Россия находится на первом месте по отгрузке нефти в южноазиатскую республику.