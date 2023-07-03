3 июля, 12:04

Володин считает важной локализацию производства для развития автопрома

По словам председателя Госдумы, "один такой завод, если уровень локализации будет высокий, вокруг себя создаст производство на десятки и даже сотни тысяч рабочих мест"

КАЛИНИНГРАД, 3 июля. /ТАСС/. Локализация производства важна для развития российского автопрома и создания новых рабочих мест. Об этом заявил в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе рабочей поездки Володин вместе с руководителями фракций, профильных думских комитетов и губернатором Калининградской области Антоном Алихановым посетил автомобильный завод "Автотор" в Калининграде. Во время осмотра цехов председатель Госдумы подчеркнул важность локализации производства.

"Локализация должна быть максимальной. И поддержка предприятий должна быть пропорциональной ее уровню. Если у нас не будет локализации - не будет своих технологий, комплектующих, своего автопрома", - подчеркнул Володин.

По словам председателя Госдумы, "один такой завод, если уровень локализации будет высокий, вокруг себя создаст производство на десятки и даже сотни тысяч рабочих мест".

"Если мы сможем выйти на уровень локализации 90% и больше - это, считайте, уже отечественный автомобиль. Наша задача - чтобы здесь все заработало. Здесь будет работать - у нас с вами будет налог и региональный, и федеральный, и рабочие места. И тогда у нас появятся ФОКи, дома культуры, поликлиники и многое другое", - добавил Володин.

Группа компаний "Автотор" специализируется на производстве легкового и грузового автомобильного транспорта, частей и комплектующих к ним. 3 июля в Калининграде состоится выездное заседание Совета Госдумы, в котором примут участие руководители фракций и председатели думских комитетов. Депутаты обсудят вопросы социально-экономического развития региона и законодательные меры по противодействию санкционной политике недружественных стран. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская область
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