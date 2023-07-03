Путин 4 июля обсудит с кабмином программы социально-экономического развития новых регионов

С докладами выступят вице-премьеры Марат Хуснуллин и Александр Новак, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, руководитель Минцифры Максут Шадаев, глава Минфина Антон Силуанов и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет во вторник совещание с членами правительства в режиме видео-конференц-связи, сообщает пресс-служба Кремля.

"Основной темой станет обсуждение программы социально-экономического развития новых регионов", - говорится в сообщении. Кроме того, отметили в Кремле, будет рассмотрено несколько текущих вопросов.

Как уточнили в пресс-службе, с докладами выступят вице-премьеры Марат Хуснуллин и Александр Новак, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, руководитель Минцифры Максут Шадаев, глава Минфина Антон Силуанов и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Глава государства регулярно проводит совещания с участием членов кабмина. На них он слушает доклады по заранее обозначенным темам и обсуждает с правительством актуальные вопросы. По итогам этих мероприятий выходят поручения главы государства. В предыдущие разы на таких совещаниях речь шла о вопросах обеспечения отраслей экономики необходимыми твердыми полезными ископаемыми, а также о региональной инвестиционной политике и реализации дорожных карт по трансформации делового климата.