В Новосибирской области стоимость ликвидации двух свалок составит свыше 480 млн рублей

Из них 362,2 млн рублей поступят из федерального бюджета

ТАСС, 3 июля. В Калининском районе Новосибирска и в Барабинске к 2024 году в рамках национального проекта "Экология" уберут две крупные незаконные свалки. Стоимость работ составит 480,5 млн рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минприроды России.

"Проектно-сметная документация по двум объектам получила положительные заключения государственной экологической экспертизы. В соответствии с условиями муниципальных контрактов в апреле 2023 года, со сходом снежного покрова, подрядчики начали работы по формированию свалочного тела и устройству внутриплощадочных дорог. Общий объем финансирования по двум проектам составляет более 480,5 млн рублей, из них 362,2 млн рублей - из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Свалка в Барабинске принимала отходы с 2003 по 2019 годы, имеет площадь 12,8 тыс. га, на ней накоплены 348 тыс. куб. м отходов. В непосредственной близости проживают более 28 тыс. человек. Свалка в Новосибирске действовала с 1995 года и была закрыта также в 2019 году. На площади около 11 га накопилось порядка 1,2 млн куб. м отходов. Для города-миллионника крупная свалка в городской черте представляла существенную экологическую проблему. После рекультивации изменения ощутят 1,6 млн человек.

Федеральный проект "Чистая страна" проводится по двум направлениям. Благодаря ликвидации 191 несанкционированной свалки в границах городов (площадью от 2 га до 143,7 га) улучшится качество жизни почти 22 млн человек. В рамках второго направления осуществляется ликвидация 88 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. Он рассчитан до 2024 года.