3 июля, 12:22

Комитет Госдумы одобрил отчет об исполнении федерального бюджета за 2022 год

Антон Новодережкин/ ТАСС
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Рассмотрение документа состоится на заседании нижней палаты парламента 11 июля

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2022 год. Документ внесен в Госдуму правительством РФ, его рассмотрение состоится на заседании нижней палаты парламента 11 июля.

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Согласно документу, доходы федерального бюджета составили 27, 824 трлн рублей, что на 2,802 трлн рублей, или на 11,2%, больше показателя (25,022 трлн рублей), установленного федеральным законом о бюджете на 2022 год, расходы - 31,118 трлн рублей, что на 7,424 трлн рублей, или на 31,3% больше показателя (23,694 трлн рублей), установленного законом о бюджете, и на 796 млрд рублей, или на 2,5%, меньше показателя (31,914 трлн рублей), установленного сводной бюджетной росписью с изменениями. Дефицит бюджета составил 3,294 трлн рублей при утвержденном бюджетом на 2022 год профиците в сумме 1,327 трлн рублей.

Доля ненефтегазового дефицита по отношению к ВВП увеличилась на 3,2 процентного пункта и составила 9,7% ВВП (14,88 трлн рублей), говорится в заключении Счетной палаты.

Доля нефтегазовых доходов в общих доходах федерального бюджета в 2022 году составила 41,6% и по сравнению с 2021 годом увеличилась на 5,8 процентного пункта (в 2021 году - 35,8%), доля ненефтегазовых доходов составила 58,4% и по сравнению с 2021 годом уменьшилась на 5,8 процентного пункта (в 2021 году - 64,2%). 

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