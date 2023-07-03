Комитет Госдумы одобрил отчет об исполнении федерального бюджета за 2022 год

Рассмотрение документа состоится на заседании нижней палаты парламента 11 июля

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2022 год. Документ внесен в Госдуму правительством РФ, его рассмотрение состоится на заседании нижней палаты парламента 11 июля.

Согласно документу, доходы федерального бюджета составили 27, 824 трлн рублей, что на 2,802 трлн рублей, или на 11,2%, больше показателя (25,022 трлн рублей), установленного федеральным законом о бюджете на 2022 год, расходы - 31,118 трлн рублей, что на 7,424 трлн рублей, или на 31,3% больше показателя (23,694 трлн рублей), установленного законом о бюджете, и на 796 млрд рублей, или на 2,5%, меньше показателя (31,914 трлн рублей), установленного сводной бюджетной росписью с изменениями. Дефицит бюджета составил 3,294 трлн рублей при утвержденном бюджетом на 2022 год профиците в сумме 1,327 трлн рублей.

Доля ненефтегазового дефицита по отношению к ВВП увеличилась на 3,2 процентного пункта и составила 9,7% ВВП (14,88 трлн рублей), говорится в заключении Счетной палаты.

Доля нефтегазовых доходов в общих доходах федерального бюджета в 2022 году составила 41,6% и по сравнению с 2021 годом увеличилась на 5,8 процентного пункта (в 2021 году - 35,8%), доля ненефтегазовых доходов составила 58,4% и по сравнению с 2021 годом уменьшилась на 5,8 процентного пункта (в 2021 году - 64,2%).