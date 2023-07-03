Гендиректор "ВКонтакте" и вице-президент по технологиям VK покидают компанию

С 3 июля соцсетью будет руководить специальная управляющая команда, куда войдут представители топ-менеджмента VK и менеджмента "ВКонтакте"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Генеральный директор социальной сети "ВКонтакте" Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, а также технический директор соцсети Александр Тоболь покидают компанию, с 3 июля "ВКонтакте" будет управлять специальная управляющая команда, куда войдут представители топ-менеджмента VK и представители менеджмента "ВКонтакте". Об этом сообщили в пресс-службе VK.

"С 3 июля 2023 года управление социальной сетью "ВКонтакте" будет осуществлять коллегиальный орган - управляющая команда, в состав которой войдут представители топ-менеджмента VK и представители менеджмента "ВКонтакте". Генеральный директор "ВКонтакте" Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь приняли решение покинуть компанию и заняться собственным проектом", - сообщили в пресс-службе.

Генеральный директор VK Владимир Кириенко поблагодарил Краснову и Тоболя за достижение высоких аудиторных показателей "ВКонтакте", отметили в пресс-службе.

Краснова пришла в VK в 2013 году, прошла путь от продуктового менеджера до заместителя руководителя социальной сети "Одноклассники". В 2019 году она присоединилась к команде "ВКонтакте" в роли директора по продукту, с 2021 года возглавила компанию в качестве гендиректора.

Тоболь присоединился к VK в 2012 году и прошел путь от разработчика до руководителя разработки видеоплатформы и ленты социальной сети "Одноклассники". С 2019 года он также является техническим директором "ВКонтакте", "VK Видео" и "VK Звонков". В конце 2022 года назначен на должность вице-президента по технологиям и разработке VK.

В мае 2023 года ежедневная аудитория соцсети достигла 54,2 млн пользователей. При Тоболе и Красновой соцсеть запустила такие продукты, как сервис вертикальных коротких видео "VK Клипы", сервис видео "VK Видео", "VK Звонки", "Мессенджер", отдельный сервис "VK Знакомства" и другие. Также в декабре 2022 года "ВКонтакте" запустила отдельный сервис VK NFT для переноса своих невзаимозаменяемых токенов в аккаунты в соцсети.