Швейцария выделила $6,1 млн на реконструкцию школ на Украине

Проектом предусмотрено "устройство защищенных помещений многоразового использования, позволяющих вести беспрерывное обучение, в том числе во время оповещения о воздушной тревоге"

ЖЕНЕВА, 3 июля. /ТАСС/. Швейцария выделила 5,5 млн франков (около $6,1 млн) на восстановление и развитие школ на Украине. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба швейцарского правительства - Федерального совета.

По ее информации, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис "утвердил дополнительный пакет [помощи] в размере 5,5 млн франков для восстановления и развития около 30 школ на Украине" - в Одессе, Полтаве и Чернигове. Речь идет о реализуемой Швейцарией программе "Децентрализация для улучшения демократических институтов". Проектом предусмотрено "устройство защищенных помещений многоразового использования, позволяющих вести беспрерывное обучение, в том числе во время оповещения о воздушной тревоге".

"Эта поддержка со стороны Швейцарии в сфере образования является частью плана помощи Украине в размере 140 млн франков (около $155 млн) объявленного Федеральным советом в феврале и одобренного парламентом", - пояснили в Берне.

В июне Национальный совет (большая палата) парламента Швейцарии отклонил парламентскую инициативу о выделении Украине 5 млрд франков (около $5,55 млрд) в качестве помощи в предстоящие 5-10 лет. Против выступили, в частности, правые партии. Как отметила пресс-служба парламента, инициативу о выделении 5 млрд франков Украине, внесенную на рассмотрение одной из парламентских комиссий, не поддержал также глава швейцарского МИД. Он напомнил, что Федеральный совет "уже сформировал три пакета помощи населению Украины, не говоря уже о приеме беженцев".