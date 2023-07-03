В полпредстве в ДФО заявили, что новые проекты позволят Сахалину удвоить инвестпортфель

По словам генерального директора КРДВ Николая Запрягаева, рост инвестиций в регион за истекший период 2023 года составил уже 9%

ТАСС, 3 июля. Новые инвестиционные проекты, намеченные к реализации в Сахалинской области, позволят за 2023 год вдвое увеличить инвестиционный портфель региона - почти до 120 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

"На совещании были представлены проекты по ключевым отраслям экономики Сахалинской области: рыбной отрасли, угольной промышленности, туризму и рекреации. Новые инвестиционные проекты <...> позволят увеличить инвестиционный портфель Сахалинской области более чем на 60 млрд рублей. Фактически за 2023 год КРДВ (Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики) может удвоить накопленный объем инвестиционного портфеля", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора КРДВ Николая Запрягаева, рост инвестиций в Сахалинскую область за истекший период 2023 года составил уже 9%, или около 10 млрд рублей. "Дополнительно с проектами, которые находятся на стадии подписания соглашения, это еще почти 29 млрд рублей. Вместе с ними прирост за 7 месяцев составит 33%", - сказал он.

В пресс-службе рассказали, что, в частности, компания "Сахалинский цемент" намерена в 2024 году построить завод производительностью 700 тыс. тонн в год. На этой неделе будет подписана финальная редакция обязывающего соглашения с компанией "Многофункциональный грузовой район": инвестор планирует создать в Поронайске крупный портовый комплекс мощностью до 15 млн тонн грузов в год. Кроме того, компания "Мантера-Сахалин" подала заявку на реализацию первого этапа проекта по строительству новых трасс "Горного воздуха" протяженностью 45 км. В июне статус резидента территории опережающего развития (ТОР) "Горный Воздух" получила компания "Союз", которая приступит к строительству новой гостиницы на 299 номеров.

В июле на набсовете ТОР "Южная" также будет рассмотрена конкурсная документация для запуска "Дальневосточного квартала" в Корсакове. Для этого ТОР была расширена на 77 гектаров. В рамках проекта планируется строительство жилья площадью 460 тыс. квадратных метров.

Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев ранее встретился в Южно-Сахалинске с инвесторами, которые планируют реализовывать свои проекты на Сахалине и Курилах. По его словам, объем осуществленных инвестиций в регионе уже составляет 57 млрд рублей.

В Сахалинской области действуют три ТОР и режим свободного порта Владивосток (СПВ). Свои проекты реализуют 103 резидента ТОР и СПВ. Реализовано 29 проектов, создано 5 тыс. рабочих мест.