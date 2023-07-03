В РСТ заявили, что в Крыму отели не будут применять санкции к задержавшимся из-за пробки

Потерянные средства им вернут, сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Отели Крыма не будут применять санкции к туристам, задержавшимся из-за пробки на подъезде к Крымскому мосту. Потерянные средства им вернут. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Туротрасль подтверждает свою готовность идти навстречу туристам, которые вынужденно задерживаются в дороге. Отели не будут принимать санкций в отношении таких путешественников, а потерянные средства будут возвращены", - сказал Уманский, слова которого приводят в пресс-службе РСТ.

Глава союза выразил надежду, что власти примут все необходимые меры для решения этой проблемы. Ее можно разрешить путем оптимизации и настраивания организационных процессов, сказал он. "Пропускной емкости достаточно, просто нужно высокоэффективно наладить эту работу", - добавил Уманский.

Пробка на Крымском мосту образовалась 1 июля. К вечеру она достигала 7 км со стороны Кубани. На подъездах к мосту работают экстренные службы, организована раздача питьевой воды. По состоянию на утро 3 июля протяженность пробки на подъезде к Крымскому мосту возросла до 13 км.