Bloomberg: в Африке будут добывать в 30 раз больше лития к 2027 году

Как сообщило агентство, экспорт литиевого сырья из Африки может достигнуть 12% мировых поставок

ПРЕТОРИЯ. 3 июля. /ТАСС/. Добычу лития на африканском континенте планируется нарастить более чем в 30 раз к 2027 году, экспорт литиевого сырья из Африки может достигнуть 12% мировых поставок, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на исследование.

По прогнозам S&P Global Commodity Insights, шахты на африканском континенте к 2027 году увеличат производство литиевого сырья более чем в 30 раз по сравнению с прошлогодним объемом к 2027 году за счет иностранных инвестиций. На Африку будет приходиться 12% мировых поставок по сравнению с 1% в 2022 году, причем крупнейшими поставщиками лития на континенте станут Мали, Демократическая Республика Конго и Зимбабве.

Такие редкоземельные металлы, как литий, кобальт и никель, необходимы для производства аккумуляторов. В разработку этих металлов в Африке активно инвестируют Китай и США. Китайские компании владеют несколькими рудниками в Зимбабве, Мали, ДРК и Эфиопии, сообщает агентство.

"Китайские инвестиции в Африку в последние годы стали крупнейшим источником капитала для поставок материалов для аккумуляторов", - заявил агентству руководитель отдела сырья для аккумуляторов в CRU Group Мартин Джексон. По его словам, инвестиции в новые регионы имеют решающее значение для цепочки поставок Китая, чтобы не отставать от спроса со стороны его производителей.

Как отметила аналитик по металлургии и горнодобывающей промышленности S&P Global Commodity Insights Элис Ю, США также изучают варианты поставок сырья из Африки, но пока у них есть лишь несколько предварительных планов, в том числе предварительные соглашения о сотрудничестве с ДРК и Замбией.

В то же время такие страны, как Зимбабве и Намибия, следуя примеру других государств, уже начинают вводить ограничительные меры на экспорт литиевой руды.