В "Екатеринбург-сити" планируют построить две башни с офисами и апартаментами

Здания объединит пятиэтажный стилобат с термальным комплексом и бассейнами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Компания "УГМК-застройщик" в рамках проекта "Екатеринбург-сити" построит в центре города две башни, в первой из которых будут расположены апартаменты на площади 18 тыс. кв. м, во второй - 15 тыс. кв. м офисных площадей. Здания объединит пятиэтажный стилобат с термальным комплексом и бассейнами, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе компании.

"В "Екатеринбург-сити" появятся две башни внутри квартала. Их объединит пятиэтажный стилобат, который будет выходить на внутреннюю площадь "Екатеринбург-сити". <…> На пятом этаже стилобата появится термальный комплекс с бассейнами. <…> В одном из зданий будут офисы, которые займут порядка 15 тыс. кв. м. Во втором - апартаменты около 18 тыс. кв. м", - отметили в компании, уточнив, что сейчас завершается эскизный проект по строительству башен.

На первых двух этажах башен будут предусмотрены рестораны и торгово-развлекательное пространство, добавили в компании "УГМК-застройщик".

Строительство квартала "Екатеринбург-сити" планируют завершить до 2031 года, площадь объектов составит 346,6 тыс. кв. м, участка - 8 га. Квартал будет расположен на границе улиц Челюскинцев, Бориса Ельцина, Боевых дружин и площади Октябрьской революции. В компании уточнили, что в рамках проекта будут построены пять небоскребов высотностью от 37 до 49 этажей, гастромолл и другие объекты.

Квартал "Екатеринбург-сити" находится в исторической части мегаполиса. Первый и самый известный объект - башня "Исеть". Это самое высокое здание в России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, высота здания - 209 м. Общая площадь небоскреба превышает 70 тыс. кв. м.