Эксперты прогнозируют рост спроса на ипотеку для семей до 10% после повышения лимитов

Реализация меры укрепит роль семейной ипотеки как основного драйвера спроса и простимулирует развитие строительной отрасли в стране, отметил управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Повышение максимальной суммы ипотеки для семей с тремя и более детьми на большие квартиры простимулирует развитие строительной отрасли в РФ и увеличит спрос в рамках госпрограммы до 10%. Такое мнение ТАСС высказали опрошенные в понедельник эксперты.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос увеличения максимального размера льготной ипотеки для семей с тремя и более детьми не в столичных регионах. Предполагается повысить сумму кредита для покупки квартир общей площадью более 60 кв. м - до 9 млн рублей, а для жилья общей площадью более 80 кв. м - до 12 млн.

Сейчас в регионах сумма кредита по программе не должна превышать 6 млн рублей, этого недостаточно при покупке многокомнатных квартир, высказала мнение ТАСС руководитель отдела продаж девелоперской компании "Мармакс" Анна Терехова. "Безусловно, такая инициатива окажет положительное влияние на рынок жилья. Благодаря этому мы прогнозируем рост спроса на льготную ипотеку в пределах 10%", - сказала она.

Реализация меры укрепит роль семейной ипотеки как основного драйвера спроса и простимулирует развитие строительной отрасли в стране, особенно в регионах с высокой рождаемостью, высказал мнение ТАСС управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов. "Для многодетных семей откроется хорошая возможность приобретать просторное жилье, потому что обновленные лимиты соответствуют рыночным ценам, а льготная ставка предполагает существенную экономию", - пояснил он.

Для покупки относительно большой квартиры (от 60-80 кв. м) в России сегодня нужен бюджет порядка 9-12 млн рублей, подсчитал девелопер жилого кластера RDD в Новой Москве Владимир Щекин. Он предполагает, что в рамках отдельных проектов новостроек может увеличиться число продаж "семейных" квартир в крупных городах с относительно высокими доходами.

Кроме того, эксперты ожидают увеличения числа двухкомнатных и трехкомнатных квартир в проектах, которые будут выходить на рынок. "Слабое место текущих квартирографий - большое количество однокомнатных и маленьких двухкомнатных квартир, а также студий в жилых комплексах, строящихся в больших городах. Если программа действительно будет востребована, девелоперы начнут корректировки квартирографии проектов в сторону увеличения площади и комнатности, что позитивно скажется на разнообразии и привлекательности нового жилья", - прогнозирует коммерческий директор девелоперской группы компаний "МИЦ" Павел Лепиш.

О программе

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% запущена в начале 2018 года. Она дает возможность взять кредит на квартиру в новостройке, строительство частного дома и приобретение земельного участка, а также рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Сейчас максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей по госпрограмме составляет 12 млн рублей, для других регионов - 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры. По поручению президента РФ Владимира Путина программа продлена до 1 июля 2024 года, а также распространена на семьи, в которых воспитывается как минимум двое детей до 18 лет.