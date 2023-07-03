Российский зерновой союз заявил, что продление зерновой сделки не отвечает интересам РФ

Президент организации Аркадий Злочевский отметил, что отсутствие сделки не несет никаких рисков для мирового снабжения

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Продлевать зерновую сделку нельзя, она наносит ущерб российской экономике. Такое мнение высказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Я считаю, что ее продлевать категорически нельзя. Она наносит ущерб РФ, нашей экономике и нашим зерновым поставкам, объективный, на мой взгляд, ущерб", - заявил Злочевский в ходе пресс-конференции.

Он также отметил, что отсутствие сделки не несет никаких рисков для мирового снабжения.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 марта Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

В МИД РФ ранее подчеркивали, что из всего пакета договоренностей выполняется только черноморская инициатива, а по меморандуму РФ и ООН ничего не сделано.

30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит доводов в пользу продления договоренностей.