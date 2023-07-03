"Камаз" запустил еще три грузовых беспилотника на трассе М-11 "Нева"

Всего на автодороге теперь работает шесть беспилотных грузовиков

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Движение еще трех новых беспилотных грузовиков "Камаз" запущено на трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе автопроизводителя. Всего на автодороге теперь шесть беспилотников.

"Запуск (первых беспилотных грузовиков - прим. ТАСС) состоялся 14 июня. Тогда было три машины. С 1 июля на трассе работает шесть машин", - рассказали в пресс-службе.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщал, что в июле 2023 года на М-11 будут запущены еще три беспилотника "Камаз". Он также отмечал, что в 2024 году на этой трассе планируется дополнительно запустить 12 беспилотных грузовых автомобилей.

В середине июня было запущено движение беспилотных грузовых автомобилей "Камаз" для перевозки коммерческих грузов на трассе М-11 Санкт-Петербург - Москва "Нева". Беспилотные автомобили созданы на базе магистрального тягача "Камаз-54901". Модель оснащена системами связи, навигации, технического зрения, обработки входящей информации. Грузовики работают с использованием хабов. Таким образом происходит перецепка с обычного тягача на тягач, способный двигаться в беспилотном режиме. В настоящее время в каждом грузовике "Камаз" в любом случае присутствует водитель.