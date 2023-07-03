РЖД в I полугодии выполнили соглашения с регионами по перевозке угля на восток

Общая погрузка на сети железных дорог России за I полугодие 2023 года составила 619 млн тонн

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) по итогам I полугодия выполнил соглашения с регионами по перевозке экспортного угля на восток. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Несмотря на беспрецедентно высокий спрос на отправку грузов в восточном направлении, за шесть месяцев 2023 года компания приняла к перевозке все объемы твердого топлива, которые гарантировала вывезти из ряда регионов для обеспечения устойчивости угольной отрасли", - говорится в сообщении.

Так, за шесть месяцев 2023 год железными дорогами вывезено 26,8 млн тонн угля с Кузбасса (100% от соглашения); 3,1 млн тонн из Хакасии (103,6%); 4,5 млн тонн из Бурятии (112,3%); 0,3 млн тонн из Тувы (101,2%).

"Из Якутии отправлено 12,6 млн тонн. Фиксируем здесь небольшое отставание от соглашения, всего на 0,8%, из-за непредъявления груза отдельными грузоотправителями", - пояснили в РЖД.

Общая погрузка на сети железных дорог России за I полугодие 2023 года выросла на 0,7% по отношению к аналогичному периоду 2022 года и составила 619 млн тонн.