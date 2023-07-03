Из Москвы в Вологду и Великий Устюг запустят дополнительные авиарейсы

Пассажиропоток на этих направлениях растет, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников

ТАСС, 3 июля. Вологодское авиапредприятие запустит дополнительные авиарейсы из Москвы в Вологду, Великий Устюг и обратно с 10 июля. Пассажиропоток на этих направлениях растет, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"На оперативном совещании озвучил решение увеличить количество регулярных рейсов из областной столицы [Вологды] в Москву и сказочную столицу - город Великий Устюг. Аналогичное количество рейсов будет запущено и в обратном направлении. Они будут состыкованы по времени с московским и питерским направлениями", - сообщил Кувшинников в своем Telegram-канале.

Увеличение авиаперелетов позволит сделать регион более доступным. Скорость и удобство воздушного транспорта также оценили и жители области, пассажиропоток растет. Новое расписание начнет действовать с 10 июля, добавил глава региона.

По информации пресс-службы губернатора, сейчас из Вологды в Москву и обратно организовано по одному рейсу в понедельник и среду, два - в пятницу. С 10 июля вводятся дополнительные рейсы по понедельникам. Из Вологды в Москву можно будет отправиться в 8:00 и 16:45 мск, обратно - в 10:00 и 19:00. Увеличится число авиарейсов и в вотчину деда Мороза Великий Устюг. С 10 июля по понедельникам появятся рейсы из Вологды в Великий Устюг в 13:00, обратно - в 15:00. Они состыкованы по времени с новыми "московскими" рейсами.

Из Санкт-Петербурга самолет вылетает по вторникам и четвергам в 11:10 и приземляется в Великом Устюге в 14:30 с промежуточной посадкой в Вологде, остановка не превышает часа.

Вологодская область - один из самых крупных регионов Европейской части России, расположен в 450 км от Москвы и в 650 км от Санкт-Петербурга. Здесь переплетаются крупнейшие речные, железнодорожные, автомобильные пути страны. 15 населенных пунктов региона имеют высокохудожественные градостроительные ансамбли и комплексы, которые также привлекают огромное количество путешественников - это, в частности, Вологда, Белозерск, Кириллов, Ферапонтово, Тотьма, Устюжна. В области разработано более 340 туристических маршрутов, действуют более 300 гостиниц и отелей на 5,7 тыс. номеров.