3 июля, 14:20
Военная операция на Украине

Глава ЕК заявила, что ЕС должен обеспечить бесперебойное финансирование Украины на годы

Как считает Урсула фон дер Ляйен, нужно "поставлять Украине все необходимое, чтобы достичь победы на поле боя"

МАДРИД, 3 июля. /ТАСС/. Евросоюз должен удвоить помощь Украине, обеспечить бесперебойное финансирование Киева на ближайшие годы и поставить ему все необходимое для "достижения победы на земле". Об этом заявила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на торжественной церемонии в Мадриде в связи с началом председательства Испании в Совете ЕС.

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"Мы должны удвоить усилия по поддержке Украины, обеспечить стабильное и постоянное финансирование Украины в ближайшие годы, создать фонд для поддержки Украины, объемом €50 млрд до конца года. Еврокомиссия рассчитывает на поддержку испанского председательства в доработке многолетнего бюджета Евросоюза для этого [имеется в виду выделение странами ЕС дополнительных взносов в бюджет ЕС]", - заявила она.

"Мы должны поставлять Украине все необходимое, чтобы достичь победы на поле боя. Теперь Испания должна принять меры для скорейшего одобрения Советом ЕС европейского пакта по производству боеприпасов [который предусматривает расширение производства артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм в Евросоюзе до 1 млн в год]", - продолжила фон дер Ляйен. Она также пообещала, что Брюссель приложит все усилия, чтобы предать суду всех ответственных за украинский конфликт.

В июне Еврокомиссия объявила о намерении обеспечить бюджетное финансирование Украине в период с 2024 по 2027 годы на уровне €50 млрд за весь период. Это составляет примерно €1,04 млрд в месяц, что не вполне соответствует заявленной цели "удвоения помощи", поскольку в 2023 году бюджетная помощь Евросоюза Киеву составляет €1,5 млрд в месяц.

Однако и для такого объема средств Еврокомиссия призвала страны ЕС внести в бюджет дополнительные взносы на сумму €66 млрд в ближайшие четыре года. Реакция стран Евросоюза оказалась неоднозначной, в частности, премьер Венгрии Виктор Орбан в ответ на этот призыв потребовал от Еврокомиссии объяснить, куда делись в общей сложности €70 млрд, уже направленные Евросоюзом и его странами членами на все виды помощи Украине с начала конфликта. 

Теги:
УкраинаИспанияВенгрияОрбан, ВикторФон дер Ляйен, УрсулаВоенная операция на Украине
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