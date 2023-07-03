В Калининградской области создадут курорт "Пять морей"

Проект планируют реализовать в поселке Янтарном

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Создание курорта "Пять морей", о проекте которого в Калининградской области ранее сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, планируется в поселке Янтарном, где расположен Калининградский янтарный комбинат. Об этом в понедельник в кулуарах Российской креативной недели сообщил ТАСС министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

"Будет [реализован] вот этот проект, как называется это - такой интегрированный курорт, он называется "Пяти морей", развитие курортов на пяти морях, и мы рассчитываем, что в течение пяти лет мы реализуем этот проект. Это у нас находится в районе города Янтарного, территория, где мы хотим создать просто интегрированный курорт", - сказал он.

Ермак отметил, что благодаря реализации проекта число постоянно проживающих в Янтарном увеличится как минимум до 20 тыс. человек. Сейчас, по данным администрации поселка, в нем проживают 6 тыс. человек.

Он отметил, что особенностью курорта будет бассейн с водой из Балтийского моря 500 м в длину и 20 м в ширину.

"Но бассейн - это только один из элементов этого. На самом деле, это большой проект, связанный с развитием интегрированного курорта, девелоперский проект, то есть там будут естественно гостиницы, там будет санатории, там будут интересные в том числе арт-пространства. Это будет такой креативный город, как мы его рассматриваем. Он будет не только на самом деле для туристов, это будет такое большое городское креативное пространство. То есть город изначально строится как город креативных индустрий. Не просто как место для туристов и не как место просто для жителей, а, наоборот, это город, который создается как единое общее креативное пространство, и конечно, он туристический курорт", - пояснил министр туризма региона.

Российская креативная неделя проводится с 2020 года. В этом году она проходит с 3 по 9 июля в столице. Форум объединяет представителей всех креативных индустрий страны. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.