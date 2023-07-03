В петербургском "ИТМО Хайпарк" появится собственная ферма для выращивания агрокультур

В России подобного опыта не было, сообщил руководитель проектов АО "ИТМО Хайпарк" Михаил Мастин.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Вертикальные фермы для выращивания агрокультур планируют реализовать в рамках Центра обработки данных (ЦОД), который построят в "ИТМО Хайпарк" на территории города-спутника Южный в Петербурге. Об этом в понедельник сообщил журналистам руководитель проектов АО "ИТМО Хайпарк" Михаил Мастин.

"Компания "ОБИТ" решила на нашей территории создать инвестиционный проект - Центр обработки данных. <...> ЦОД - это фабрика, которая производит огромное количество тепла. <...> Мы собираемся отапливать этим избыточным теплом, который вырабатывает ЦОД, вертикальные фермы, которые будут реализованы рядом с ЦОД. В вертикальных фермах будет выращиваться экологически чистая продукция, сейчас мы на некоем распутье, что там выращивать: возможно, это будут дикоросы для БАДов и фармацевтики, возможно, это будут фрукты и овощи", - сказал он, уточнив, что в России подобных проектов не было.

Как рассказал генеральный директор ООО "ОБИТ" Андрей Гук, объем инвестиций на строительство ЦОД и комплекса вертикальных ферм составит 2 млрд рублей, реализовать проект планируется до 1 сентября 2025 года. ЦОД предназначен для хранения и обработки данных резидентов "ИТМО Хайпарк", а также компаний и частных лиц. "Наш проект будет доказательством того, что в Российской Федерации не чужды слова "разумное потребление", "энергоэффективность". <...> Также наш проект станет примером того, что российская IТ-отрасль продолжает развиваться в соответствии со всеми международными стандартами и всегда находится на пике новых технологий, идей и решений", - сказал он.

Как добавил генеральный директор АО "ИТМО Хайпарк" Андрей Назаров, на строительство планируется выделить порядка 2 га земли.

ИТМО Хайпарк - научно-образовательный и инновационный центр на базе университета ИТМО, который строится в Пушкинском районе Петербурга. Комплекс будет состоять из кампуса для магистрантов и аспирантов, а также Технологической долины с бизнес-парком для компаний. Общая площадь территории - 86 га, из них 140 тыс. кв. м займут объекты научной и инновационной инфраструктуры, еще 183 тыс. кв. м - общежития, учебный корпус, инфраструктура для студентов, научные центры и другие объекты. В состав нового кампуса войдут 3 научных центра, где будут работать порядка 50 научных лабораторий и 5 инновационных производств. Сдача первой очереди, куда войдут главный учебный корпус и два корпуса общежитий, запланирована на конец 2025 года.