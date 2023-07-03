Всемирный банк направит $50 млн на улучшение качества образования в Таджикистане

Основной целью соответствующего проекта является повышение качества условий преподавания и среды обучения в отдельных общеобразовательных школах

ДУШАНБЕ, 3 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация развития (МАР) Всемирного банка (ВБ) выделит $50 млн грантовых средств на повышение качества образования в Таджикистане. Об этом сообщили в министерстве финансов республики.

Сообщается, что соглашение о финансировании проекта "Образовательная среда - основа качественного обучения" подписали министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и постоянный представитель ВБ в республике Озан Севимли.

"Основной целью проекта является повышение качества условий преподавания и среды обучения в отдельных общеобразовательных школах", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что общая стоимость проекта, рассчитанного на 2023-2029 годы, составляет $50 млн в виде грантов.

Также было подписано соглашение о финансировании проекта модернизации социальной защиты и экономической интеграции. Его цель - защита наиболее уязвимых слоев населения и улучшение структуры социальной защиты. По данным министерства, общая стоимость проекта составляет $37,5 млн, его реализацию планируется завершить в 2027 году.

Международная ассоциация развития, основанная в 1960 году, является кредитной организацией и входит в группу Всемирного банка. Предоставляет кредиты на более льготных условиях. Таджикистан присоединился к банку в 1993 году. По данным ВБ, с 1996 года банк инвестировал в республику более $2,7 млрд. В настоящее время в Таджикистане реализуются 24 проекта на сумму свыше $1,5 млрд, направленных на развитие социально-экономической сферы и благосостояние населения.