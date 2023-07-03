Силуанов назвал исполнение бюджета в 2022 году одним из лучших за последние годы

Глава Минфина отметил, что финансовые ограничения, с которыми столкнулась Россия в 2022 году, были оперативно преодолены

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Исполнение бюджета РФ в 2022 году было одним из лучших за последние годы, несмотря на повышенный объем расходов. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Несмотря на повышенный объем расходов, это более 30 трлн рублей, бюджет был исполнен практически с одним из лучших показателей за последние годы. То есть, несмотря на возросший объем финансирования, динамика исполнения бюджета продемонстрировала лучший показатель за последние годы", - сказал Силуанов.

При этом министр отметил, что все те финансовые ограничения, с которыми столкнулась Россия в прошлом году, были достаточно оперативно преодолены.

Согласно отчету об исполнении федерального бюджета за 2022 год, доходы бюджета составили 27,824 трлн рублей, что на 2,802 трлн рублей, или на 11,2% больше показателя (25,022 трлн рублей), установленного федеральным законом о бюджете на 2022 год, расходы - 31,118 трлн рублей, что на 7,424 трлн рублей, или на 31,3% больше показателя (23,694 трлн рублей), установленного законом о бюджете, и на 796 млрд рублей, или на 2,5% меньше показателя (31,914 трлн рублей), установленного сводной бюджетной росписью с изменениями. Дефицит бюджета составил 3,294 трлн рублей при утвержденном бюджетом на 2022 год профиците в сумме 1,327 трлн рублей.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2022 год. Документ внесен в Госдуму правительством РФ, его рассмотрение состоится на заседании нижней палаты парламента 11 июля.