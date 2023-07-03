Exeed планирует представить на российском рынке электромобиль под суббрендом Exlantix

По словам гендиректора Exeed Cars Rus Геннадия Баранова, в июле в продаже появится новая модель - кроссовер Exeed RX

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Китайский автомобильный бренд Exeed (входит в портфель Chery) планирует представить на российском рынке электромобили под суббрендом Exlantix. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Exeed Cars Rus Геннадий Баранов.

"В рамках нашего бренда, "под зонтиком" нашего бренда будет такое небольшое направление, будет небольшой суббренд, который называется Exlantix. Это как раз будут исключительно автомобили с электрическим приводом. Мы планируем в том числе представить в России", - сказал он, не уточнив, когда новинка может появиться на российском рынке.

Также, по словам Баранова, в июле 2023 года в продаже появится новая модель - кроссовер Exeed RX, которая станет четвертым представленным в России автомобилем бренда. При этом он уточнил, что клиенты уже сейчас могут оформить предзаказ на кроссовер у любого дилера.

Поставки автомобилей в Россию

Отвечая на вопрос о планах по увеличению поставок автомобилей в Россию, представитель Exeed отметил, что их объем зависит исключительно от спроса.

"Чем больше будет спрос, тем больше мы будем привозить. Есть проблемы, связанные с логистической, пропускной способностью. Но эти вопросы мы решаем. Здесь это не является каким-то "узким горлышком", который не позволяет нам нарастить объемы", - сказал Баранов.

Китайский бренд премиальных автомобилей Exeed присутствует на российском рынке с 2020 года.