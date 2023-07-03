Силуанов заявил, что необходимые ресурсы на доработку двигателей ПД-8 и ПД-14 выделили

Глава Минфина сообщил, что на дополнительное расширение мощностей отечественных самолетов также деньги есть

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Необходимый объем ресурсов на доработку двигателей российских самолетов, в частности ПД-8 и ПД-14 для самолетов Sukhoi Superjet New и МС-21, выделен и будет выделяться дальше, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"ПД-8 Superjet, ПД-14 - МС-21. Все необходимые ресурсы предусмотрены в полном объеме, не сокращаясь, только увеличиваясь. Мы подгоняем наших коллег с предприятий, которые занимаются доработкой этих двигателей. Сложности определенные были у нас. Но необходимый объем ресурсов выделен и будет выделяться. Потому что без этих двигателей наши самолеты не полетят. Импортные двигатели для нас сейчас недоступны. Деньги есть, есть на дополнительное расширение мощностей наших отечественных самолетов. И деньги предусмотрены на доработку и запуск производства двигателей", - сказал Силуанов, отвечая на соответствующий вопрос депутатов.

Ранее в июне Ростех анонсировал, что самолет Sukhoi Superjet New в ближайшее время совершит первый полет на франко-российских двигателях SaM146, второй опытный образец приступит к испытаниям с отечественным двигателем ПД-8.

О самолетах Sukhoi Superjet New и МС-21

Самолет SSJ-New - модификация самолета Sukhoi Superjet 100, относящегося к семейству региональных судов, с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Проект был инициирован после введения против России западных санкций. Одновременно с импортозамещением компонентов будут совершенствоваться процессы, связанные в том числе с надежностью систем, повышением комфортности, безопасности и поддержанием летной годности.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса вместимостью от 163 до 211 пассажиров. В конце 2021 года самолет получил базовый сертификат типа, в декабре он совершил первый полет с российским композитным крылом. Лайнер создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также в качестве альтернативы самолетам зарубежного производства: Airbus А320, Boeing 737 и другим. В апреле этого года сообщалось, что серийные поставки самолетов МС-21, оснащенных российскими двигателями ПД-14, планируется начать в 2024 году, будут переданы шесть лайнеров.