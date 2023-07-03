В Дагестане снизили стоимость аренды за лесные участки для ведения сельского хозяйства

Изменения коснулись ставок для выпаса сельхоз животных, выращивания сельхоз культур, сенокошения и осуществления пчеловодства

МАХАЧКАЛА, 3 июля. /ТАСС/. Арендная плата за использование лесов, находящихся в федеральной собственности, для ведения сельского хозяйства снизилась в Дагестане. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

Ранее установленные в 2007 году ставки в регионе превышали в 10 раз стоимость аренды в других регионах СКФО, в связи с чем власти Дагестана инициировали обращение в правительство РФ.

"В результате постановление <…> подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно документу, изменения коснулись ставок для выпаса сельскохозяйственных животных со 160 до 107 рублей за 1 га, выращивания сельскохозяйственных культур с 2,1 тыс. до 535 рублей за 1 га сенокошения с 321 рубля до 139, для осуществления пчеловодства с 54 до 5,35 рублей за одну пчелосемью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что снижение ставок затронет более 1 тыс. семей дагестанцев, занимающихся сельским хозяйством на арендованных лесных участках, положительно скажется на вовлечении неиспользуемых лесных участков и снизит количество обращений сельхозпроизводителей по вопросам расторжения ранее заключенных договоров аренды.