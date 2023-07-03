Количество самозанятых в Подмосковье выросло почти на 16% с начала 2023 года

Самозанятые могут воспользоваться услугами и сервисами центра "Мой бизнес"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Число самозанятых, зарегистрированных в Московской области, превысило 557 тыс. человек. С начала года их количество выросло почти на 16%, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Сегодня в Московской области работает более 557 тыс. самозанятых - с начала года число предпринимателей в этом статусе увеличилось на 76 тыс., что в процентном соотношении составляет 15,8%. Суммарный доход самозанятых Подмосковья с момента введения специального налогового режима - свыше 227 млрд рублей", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

Она отметила, что в Московской области самозанятые могут воспользоваться услугами и сервисами центра "Мой бизнес", созданного в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Так, им доступны услуги по рекламе товаров, работ и услуг, включая создание видеоролика, сайта и печатной продукции.

Кроме того, в Подмосковье продолжается прием заявок на участие в конкурсе субсидий при выходе на маркетплейсы, получить которую наравне с субъектами МСП могут и самозанятые. Максимальный размер субсидии - 500 тыс. рублей.