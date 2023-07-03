СМИ: филиппинские сенаторы призвали президента запретить офшорные игорные операторы

Они задолжали правительству миллиарды неуплаченных налогов, заявили Риза Онтиверос и Вин Гатчалиан

БАНГКОК, 3 июля. /ТАСС/. Два филиппинских сенатора призвали президента Фердинанда Маркоса - младшего ввести запрет на офшорные игорные операторы на Филиппинах. Об этом в понедельник сообщила газета The Straits Times.

"Маркос должен запретить филиппинские офшорные игорные операторы. Они не только превратили нашу страну в игровую площадку для своей преступной деятельности, они также задолжали нашему правительству миллиарды неуплаченных налогов", - заявила газете сенатор Риза Онтиверос. Ее позицию также разделяет сенатор Вин Гатчалиан, утверждает издание.

Ранее власти Китая внесли Филиппины в черный список туристических направлений из-за деятельности филиппинских офшорных игорных операторов (ФОИО).

ФОИО - это официальное обозначение фирм, работающих на Филиппинах, которые за пределами республики предлагают услуги азартных онлайн-игр. Они начали свою деятельность на Филиппинах в ноябре 2016 года после получения разрешения от бывшего президента Родриго Дутерте. Их целевая аудитория - клиенты из Китая, где азартные игры запрещены законом.