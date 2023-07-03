Годовое собрание акционеров ДВМП не состоялось из-за отсутствия кворума

Совет директоров ранее рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Годовое собрание акционеров ДВМП (Дальневосточное морское пароходство, головная компания группы Fesco), которое было запланировано на 30 июня, не состоялось из-за отсутствия кворума. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее совет директоров ДВМП рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.

Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант", "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Fesco оперирует сухими терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске и Томске. В управлении группы находятся более 135 тыс. TEU (20-футовый эквивалент), парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот группы включает 33 транспортных судна в управлении, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.