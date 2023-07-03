В Подмосковье запустят пять новых онлайн-сервисов для бизнеса

Среди них "Путь экспортера", "Поставь товар в контейнер", "Открой бизнес на 1-2 этажах МКД", "Начни бизнес в парках" и "Начни производство быстро"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Новые цифровые сервисы для предпринимателей планируется запустить в Московской области в ближайшее время, сообщила в понедельник зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"В ближайшее время в Подмосковье будут запущены еще пять сервисов для бизнеса. Первый - "Путь экспортера", это алгоритм, как начать экспортировать. Второй - "Поставь товар в контейнер", у нас уже идет проработка с транспортными компаниями, в том числе с РЖД, которые готовы подключиться. Третий сервис - "Открой бизнес на 1-2 этажах МКД". Это будет комплексная услуга, которая позволит не просто получить недвижимость, а целый пакет мер поддержки. Четвертый - разрабатываем совместный комплексный сервис "Начни бизнес в парках". Пятый, "Начни производство быстро", включает покупку промышленной недвижимости "Подмосковье индастриал", мы бы хотели объединить его с промипотекой и сделать такое готовое коробочное решение для бизнеса", - сказала она, ее слова привели в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Она также отметила, что в конце июня в Подмосковье запустили сервис "Вывеска + фасадная схема".

"Ежегодно бизнес Подмосковья размещает около 26 тыс. вывесок в год. Для удобства предпринимателей мы унифицировали правила и регламенты размещения вывесок во всех муниципалитетах региона и запустили единый сервис по согласованию вывесок и фасадных схем онлайн. Теперь бизнесу достаточно заполнить электронную форму и приложить проект фасадной схемы, подготовленный в соответствии с требованиями. Результат также будет направлен онлайн в личный кабинет предпринимателя", - добавила она.

Кроме того, в понедельник был анонсирован запуск в Московской области программы по предоставлению бизнесу помещений и зданий в аренду на льготных условиях "Недвижимость за 1 рубль".