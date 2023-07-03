СМИ: Бразилия готовит ответ "Меркосур" на требования ЕС по торговому соглашению

По данным G1, бразильцы хотят сформировать единую позицию южноамериканского общего рынка на попытки Евросоюза навязать странам региона новые природоохранные обязательства и представить ее европейцам на предстоящем саммите ЕС - СЕЛАК

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 июля. /ТАСС/. Правительство Бразилии завершает подготовку ответа на новые требования Евросоюза по торговому соглашению с Южноамериканским общим рынком ("Меркосур"). Как сообщает портал G1 со ссылкой на источники в МИД страны, Бразилиа намерена представить проект документа коллегам из Аргентины, Парагвая и Уругвай на предстоящем во вторник саммите экономического блока.

"[Президент Бразилии Луис Инасиу] Лула [да Силва] будет председательствовать в объединении в течение следующего полугодия, и он хочет воспользоваться данным положением, чтобы ускорить заключение соглашений "Меркосур" с другими блоками", - говорится в публикации. Как утверждают источники издания, бразильцы хотят сформировать единую позицию южноамериканского общего рынка на попытки Евросоюза навязать странам региона новые природоохранные обязательства и представить ее европейцам на предстоящем в июле саммите ЕС - СЕЛАК (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна).

ЕС подписал торговое соглашение с крупнейшим в Южной Америке торгово-экономическим объединением в 2019 году после 20 лет переговоров. Увеличение масштабов вырубки амазонского леса при прежнем президенте Бразилии Жаире Болсонару шло вразрез с позицией стран Евросоюза, поэтому сделка была заморожена. После прихода в январе 2023 года к власти Лулы да Силвы, который сразу после избрания анонсировал ужесточение мер противодействия изменению климата, пообещав сделать природоохранный трек одним из приоритетных, вопрос о торговом соглашении ЕС - "Меркосур" вернулся в повестку межрегионального сотрудничества. Однако, в Европе выдвинули несколько дополнительных требований, касающихся вопросов охраны окружающей среды и делающих, де-факто, обязательным выполнение странами "Меркосур" добровольных целей Парижского соглашения по климату. Глава МИД Бразилии Мауро Виэйра назвал новые условия "затруднительными", подчеркнув, что они "вносят еще больший дисбаланс" в соглашение. Лула да Силва и вовсе обвинил Брюссель в "угрозах".

По оценкам Бразилиа, при заключении аналогичного соглашения с Канадой предложения представителей ЕС были "гораздо более щедрыми". "Такие мы приняли бы не раздумывая", - заявил Виэйра в ходе парламентских слушаний.