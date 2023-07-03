Эксперимент по маркировке титановой металлопродукции начнется в России с 1 сентября

Ответственными за проведение эксперимента назначили Минпромторг, Минцифры, Минфин, ФСБ, ФНС и ФТС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке титановой металлопродукции пройдет в России с 1 сентября 2023 года по 31 марта 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Провести с 1 сентября 2023 года по 31 марта 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации и мониторингу оборота титановой металлопродукции", - говорится в тексте документа.

Ответственными за проведение эксперимента назначены Минпромторг, Минцифры, Минфин, ФСБ, ФНС и ФТС.

Так, Минпромторгу поручено совместно с уполномоченными органами оценить результаты проведения эксперимента и направить доклады в правительство до 15 января и до 15 апреля 2024 соответственно.

В сентябре 2022 года Минпромторг предлагал провести в РФ эксперимент по маркировке металлопродукции из титана с 1 марта по 31 августа 2023 года. В пояснительной записке к проекту отмечалось, что целями эксперимента является, в частности, апробация полноты и достаточности механизмов маркировки для предотвращения применения, приобретения и поставки контрафактной, фальсифицированной и неаутентичной титановой металлопродукции.