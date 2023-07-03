В двух регионах Казахстана приостановили добычу нефти на некоторых месторождениях

Каспийский трубопроводный консорциум при этом сообщил, что штатно ведет прием нефти от поставщиков

АСТАНА, 3 июля. /ТАСС/. Добыча нефти на нескольких месторождениях в Мангистауской и Атырауской областях Казахстана приостановлена из-за проблем с электроснабжением. Об этом сообщила пресс-служба национальной нефтегазовой компании Казахстана "Казмунайгаз".

"В связи с отключением энергоблока на Мангистауском атомном энергетическом комбинате частично либо полностью приостановлена добыча нефти на месторождениях АО "Озенмунайгаз", АО "Мангистаумунайгаз", АО "Каражанбасмунай", АО "Эмбамунайгаз" в Мангистауской и Атырауской областях. Работа на скважинах возобновится по мере подачи электроэнергии", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана, восстановлена подача электроэнергии на Атырауский нефтеперерабатывающий завод. Ранее работа предприятия была приостановлена из-за аварийного отключения электроэнергии.

Работа КТК

В пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) сообщили журналистам, что компания штатно ведет прием нефти от поставщиков после аварии на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) в Казахстане. При этом электроснабжение нефтеперекачивающих станций (НПС) КТК в Казахстане осуществляется от резервных источников питания.

"НПС Восточного региона КТК (Тенгиз, Атырау, Исатай, Курмангазы) отключены от ВЭС до устранения аварии и нормализации энергоснабжения. В настоящее время электроснабжение объектов АО "КТК-К" осуществляется от резервных источников питания. Прием нефти от поставщиков ведется в штатном режиме", - сказали в компании.

Внешнее энергоснабжение НПС "Тенгиз" было восстановлено, станция работает в штатном режиме, добавили в пресс-службе консорциума.

Об аварии на объектах МАЭК

Авария на объектах МАЭК произошла 3 июля около 16:00 мск, что привело к нестабильности и возмущениям в энергосистеме западного Казахстана с массовыми отключениями потребителей в регионе, отметили в КТК.

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что 3 июля на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК" аварийно отключился энергоблок № 1 с нагрузкой 130 МВт. В связи с резким выбытием генерации в Западном энергоузле частота электрической сети снизилась до 48,6 Гц. Из-за этого Мангистауский и Атырауский энергоузлы выделились на изолированную работу. Были введены ограничения по подаче электроэнергии промышленным предприятиям и части населенных пунктов.