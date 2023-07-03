Лондон и Манама подписали соглашение, которое привлечет $1,27 млрд в британскую экономику

По словам главы правительства Великобритании Риши Сунака, соглашение "представляет собой следующую главу" в отношениях двух стран, охватывая сферы "безопасности, обороны и торговли"

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Соединенное Королевство и Бахрейн подписали соглашение, которое привлечет более £1 млрд ($1,27 млрд) в британскую экономику. Об этом говорится в коммюнике, распространенном в понедельник канцелярией главы правительства Великобритании Риши Сунака по итогам его переговоров в Лондоне с премьер-министром Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой.

"Лидеры приветствовали подписание сегодня между Великобританией и Бахрейном нового стратегического партнерства по инвестициям и сотрудничеству. Соглашение нацелено на обеспечение дополнительных инвестиций в Великобританию на сумму более £1 млрд, поддержку диверсификации экономики Бахрейна и должно стать движущей силой более тесного сотрудничества между нашими странами в области чистых технологий, бизнес-услуг и производства", - говорится в заявлении Даунинг-стрит, 10.

Сунак заметил, что это соглашение "представляет собой следующую главу" в отношениях двух стран, охватывая сферы "безопасности, обороны и торговли".

Политики обсудили и ситуацию на Украине, "отметив угрозу международной стабильности и нормам", вызванную конфликтом. Они также "сошлись во мнении по поводу важности мощного единого подхода перед лицом дестабилизирующей региональной активности Ирана".

По британской официальной статистике, объем взаимного товарооборота между двумя королевствами достиг £3,1 млрд в 2022 году, показав за год рост на 93,5%. На британский экспорт пришлось £763 млн, на импорт из Бахрейна - £2,3 млрд.