Электроснабжение потребителей Атырау восстановили

Оно было нарушено после аварии

АСТАНА, 3 июля. /ТАСС/. Электроснабжение жителей казахстанского города Атырау после аварийного отключения энергоблока на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

"Город Атырау полностью включен", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что речь идет о жителях города.

В свою очередь в региональной службе коммуникаций Атырауской области отметили, что в настоящее время идет процесс снятия ограничений, а также синхронизация Атырауской ТЭЦ с энергосистемой. "После этого будет продолжены включение потребителей по Атырауской области и синхронизация с Мангистауским энергузлом. Полное снятие ограничений будет связано с набором нагрузки на электростанциях МАЭК и Атырауской ТЭЦ. Электроснабжение потребителей Атырауской области и Мангистауской области от ЕЭС России будет осуществляться в объеме до 130 МВт по технической возможности транзита 220 кВ", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что ведется поэтапное подключение отключенных ранее потребителей в жилых массивах на территории города Атырау и в районах области. Так же по мере подключения возобновляется подача водоснабжения.

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что 3 июля на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК" аварийно отключился энергоблок №1 с нагрузкой 130 МВт. В связи с резким выбытием генерации в Западном энергоузле частота электрической сети снизилась до 48,6 Гц. Из-за этого Мангистауский и Атырауский энергоузлы перешли на изолированную работу. Были введены ограничения по подаче электроэнергии промышленным предприятиям и части населенных пунктов.