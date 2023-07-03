Российские индексы торговались разнонаправленно

Курс доллара снизился до 88,70 рубля, евро - до 96,64 рубля

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций большую часть понедельника торговался в небольшом плюсе, однако к концу сессии продавцы немного усилили давление. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,12%, до 2 793,93 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 1,02%, до 992,94 пункта. Курс доллара снизился на 0,85%, до 88,70 рубля, евро - на 1,15%, до 96,64 рубля, юань - на 0,15%, до 12,18 рубля.

В акциях экспортеров продолжает отыгрываться слабость рубля, хотя российская валюта предпринимала попытки укрепления, отметил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. При этом внешний фон был в целом нейтральным. "Цены на нефть курсировали вблизи $75. Мировые биржевые площадки двигались в разном ключе. Статистические маркеры продолжают сигнализировать об ухудшении ситуации в Германии - индекс деловой активности в производственном секторе страны (PMI) в июне упал до 40,6 пункта - сильнее прогнозных 41,0 и майских 43,2 пунктов. Июньский производственный PMI всей еврозоны также оказался чуть слабее ожиданий аналитиков, оставаясь ниже 50 пунктов, то есть в зоне снижения", - добавил эксперт.

На рынке акций лидерами роста в ожидании сильных финансовых результатов за I полугодие 2023 года в понедельник оказались акции страховой группы "Ренессанс" (+4,6%). Лидерами понижения стали акции застройщика ЛСР (-7,2%) без новостей, но, возможно, в связи с тем, что акции выглядят переоцененными, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Прогноз

Американские биржи будут закрыты в связи с празднованием Дня независимости. Во вторник будет опубликована информация о динамике объема промышленных заказов в США в мае. Московская биржа отчитается об оборотах за июнь, отметил Александр Бахтин. Также произойдет "финальный аккорд" дивидендных отсечек, которые могут в моменте сдерживать динамику индекса Мосбиржи, однако эти же дивиденды могут реинвестироваться и тем самым оказывать поддержку рынку до конца июля, отметил эксперт.

Прогноз "БКС мир инвестиций" на 4 июля по индексу Мосбиржи - 2725-2825 пунктов, по курсу рубля к доллару - 86,5-89,5 рубля. Согласно прогнозу Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи покажет движение в новом коридоре 2800-2900 пунктов, пара доллар/рубль - в диапазоне 87-89 рублей, евро/рубль - в диапазоне 96-98 рублей, юань/рубль - в коридоре 12,0-12,4 рубля.