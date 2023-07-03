3 июля, 16:53,
обновлено 3 июля, 17:18

Резервный фонд кабмина увеличится на 1,1 млрд рублей за счет экологических штрафов

Кирилл Кухмарь/ ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Эти средства планируют направить в том числе на поддержку экономики

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Правительство России получит около 1,1 млрд рублей дополнительно в свой резервный фонд за счет экологических штрафов, эти средства планируется направить в том числе на поддержку экономики, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

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"Резервный фонд правительства увеличится на 1,1 млрд рублей. Распоряжение об этом подписано. Источник увеличения резервного фонда - дополнительные доходы, полученные от возмещения вреда, причиненного водным объектам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства планируется использовать "в том числе для реализации мероприятий по защите территорий от негативного воздействия вод в районе озера Байкал и на территории Дальневосточного федерального округа", а также на "обеспечение стабильности экономики в условиях внешних ограничений".

Резервный фонд правительства создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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