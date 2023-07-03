В Крыму заявили, что запасы водохранилищ в июне выросли на 4 млн куб. м

Они достигли 201 млн куб. м

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Крымские водохранилища за июнь наполнились на 4 млн куб. м, суммарный запас воды в водохранилищах республики составил 201,4 млн куб. м, следует из отчета, который размещен в понедельник на сайте Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Общий суммарный запас воды в водохранилищах, расположенных в руслах основных рек, составил 201,4 млн куб. м, что на 4,12 млн куб. м больше, чем месяц назад. Приток воды в водохранилища естественного стока в июне в миллионах куб. м составил: Белогорское - 13,2, Симферопольское - 7,8, Счастливое - 3,9, Чернореченское - 11,9", - говорится в сообщении.

Гидрологи пояснили, что объем воды в водохранилищах вырос в том числе из-за обильных осадков. Самыми значительными осадки были в бассейнах рек северного предгорья, таких как Кучук-Узенбаш, Кучук-Карасу, Салгир, Малый Салгир, Альма, Биюк-Карасу, Бельбек, Коккозка, Черная и в бассейнах рек южного берега Крыма, составив 50-135 мм. В горных районах республики также наблюдалось неравномерное распределение осадков: в районе метеостанции Ай-Петри 83,4 мм (116% нормы), а в районе метеостанции Ангарский Перевал 59 мм (63% нормы).

Водоснабжение Крыма в настоящее время осуществляется из открытых водоемов - водохранилищ, а также из подземных источников. Северная часть полуострова снабжается водой, в том числе из Северо-Крымского канала, по которому в Крым поступает вода из Днепра. После разрушения Каховской ГЭС вследствие ракетного удара ВСУ возникла угроза обмеления канала, при этом власти заявляли, что крымские водохранилища наполнены, запасов воды достаточно.