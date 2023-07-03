Mondi завершила продажу трех заводов в России группе "Готэк" за 1,6 млрд рублей

При этом компания продолжает рассматривать все варианты продажи своего ключевого актива в стране - АО "Монди Сыктывкарский ЛПК"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Австрийская группа Mondi завершила сделку по продаже трех своих заводов в России по переработке упаковки, предприятия проданы группе "Готэк" за 1,6 млрд рублей. При этом компания продолжает рассматривать все варианты продажи своего ключевого актива в России - АО "Монди Сыктывкарский ЛПК", сообщила компания.

"После объявления 15 декабря 2022 года о соглашении о продаже трех российских предприятий по переработке упаковки группе "Готэк" за общую сумму 1,6 млрд рублей. Mondi подтверждает, что группа "Готэк" получила все необходимые разрешения и сделка была завершена. Mondi получила чистую выручку в размере €30,4 млн от этой продажи на свой счет в австрийском банке", - говорится в распространенном в понедельник сообщении группы Mondi.

По данным компании, чистая выручка от продажи российских активов будет распределена среди акционеров в кратчайшие разумные сроки после получения, как только выход компании из России будет завершен. "Предлагаемая продажа "Монди Сыктывкарский ЛПК", самого крупного предприятия Mondi в России, не связана с продажей трех заводов по переработке упаковки. Совет по-прежнему намерен продать "Монди Сыктывкарский ЛПК" и продолжает рассматривать все альтернативные варианты продажи", - добавляется в сообщении.

По официальной информации группы "Готэк", в периметр сделки вошли: завод по производству упаковки из гофрокартона в городе Лебедянь Липецкой области и два завода по производству гибкой упаковки в Переславль-Залесском Ярославской области и Арамиле Свердловской области, которые производят широкий ассортимент упаковочных решений для российского рынка. "Готэк" получил все необходимые согласия ФАС и правительственной комиссии Российской Федерации по контролю за иностранными инвестициями. "Готэк" - один из крупнейших в России производителей упаковки и упаковочных материалов из картона и гибких полимеров. Имеет пять производственных площадок в Курской, Тульской и Ленинградской областях, где работают порядка 2,3 тыс. человек. Выручка группы по итогам 2022 года составила более 20 млрд рублей.

В августе 2022 года сообщалось, что группа Mondi заключила соглашение о продаже АО "Монди Сыктывкарский ЛПК" компании Augment Investments Limited за 95 млрд рублей. Сделку намеревались завершить до конца 2022 года. Однако 5 июня этого года группа сообщила о прекращении сделки из-за "отсутствия прогресса в получении разрешений на ее завершение". Ранее издание РБК сообщало со ссылкой на источники в федеральном правительстве, что российские власти не согласовали продажу комбината в Сыктывкаре, поскольку сделку отклонила Федеральная антимонопольная служба, куда обратились структуры бизнесмена Виктора Харитонина и его компания Augment Investments. По данным другого источника издания, сделку не одобрила правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями из-за ее несоответствия к подходам по продаже активов международных компаний в России при прекращении работы.

О намерении продать свои российские активы группа Mondi сообщала 5 мая 2022 года. По данным группы, на 31 декабря 2021 года чистая стоимость активов всех российских предприятий компании оценивалась в 687 млн евро. "Монди Сыктывкарский ЛПК" является наиболее значимым объектом группы, одним из крупнейших производителей бумаги в РФ с производственной мощностью около 1,3 млн тонн готовой продукции в год, которая поставлялась по России, в Европу, Австралию, США, Китай. На производстве заняты 4,5 тыс. сотрудников.