Постпред Британии в ООН заявила, что не уверена в продлении зерновой сделки

Барбара Вудворд отметила, что Лондон делает все возможное для предотвращения такого сценария

ООН, 3 июля. /ТАСС/. Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что не уверена в продлении зерновой сделки. При этом, по ее версии, Лондон делает все возможное для предотвращения такого сценария.

"Я не уверена в продлении. <…> Но я знаю, что ООН делает все возможное. Мы сделаем все возможное. Мы уже работаем с Лондоном для обеспечения работы очень сложной системы расчетов по зерну", - сказала она на брифинге в понедельник в связи с началом британского председательства в Совете Безопасности ООН в июле.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 марта Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН. 30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент не видит доводов в пользу продления договоренностей.