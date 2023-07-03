Морской торговый порт Скадовска планируют восстановить до конца лета

В пресс-службе Минтранса Херсонской области рассказали, что уже восстановлен зерновой погрузочный комплекс

ГЕНИЧЕСК, 3 июля. /ТАСС/. Власти Херсонской области до конца лета отремонтируют морской торговый порт Скадовска после периода запустения в составе Украины, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Минтранса региона.

"При киевском режиме работа морского торгового порта была приведена в запустение, в том числе ремонт был необходим перерабатывающему комплексу - здесь все зерно проходит контроль качества. Ремонт производится с использованием современной техники за средства регионального бюджета и будет закончен до конца лета", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что уже восстановлен зерновой погрузочный комплекс, с понедельника он готов принимать грузы. Также восстановлены лаборатория и весовая, портальный кран. Российские специалисты восстановили Скадовский порт на 75%.