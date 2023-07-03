В КЧР на крупнейшем в стране заводе по переработке баранины начали производить консервы

Продукция будет выпускаться под брендами BazarCo и "Индилайт"

ЧЕРКЕССК, 3 июля. /ТАСС/. До 20 млн банок консервов из баранины и индейки в год смогут выпускать на заводе по переработке мяса в Карачаево-Черкесии (КЧР). Запуск нового производства состоялся в понедельник, сообщила журналистам пресс-служба главы и правительства республики.

"Дамате" запустила в Карачаево-Черкесии новое производство консервов из баранины и индейки. Мощность производства составит 5,5 тыс. тонн мясной продукции или до 20 млн банок в год. Новый проект реализован в рамках модернизации крупнейшего в России завода по переработке баранины в городе Черкесске", - рассказали в пресс-службе.

Общая площадь нового производства составляет 1 тыс. кв. м, оно включает отделения фасовки, стерилизации и упаковки, склад готовой продукции, вспомогательные и бытовые помещения. Установлено 20 единиц современного высокотехнологичного оборудования. В качестве сырья для производства консервов используется баранина и индейка. Продукция будет выпускаться под брендами BazarCo и "Индилайт" и сертифицирована по стандартам халяль. Ассортимент консервов включает готовые блюда, в том числе баранину тушеную и классическую, индейку тушеную и по-домашнему.

Консервы будут реализовываться через оптовые и розничные каналы, а также федеральные и региональные торговые сети по всей стране. Благодаря открытию нового производства создадут 50 рабочих мест.

"Уверен, что реализация данного проекта внесет значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса региона. Вопрос развития АПК глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов держит на особом контроле", - отметил первый зампред правительства региона Хызыр Чеккуев.

В сентябре 2022 года "Дамате" запустила в КЧР завод по убою и переработке баранины мощностью 25 тыс. тонн в год. После выхода завода на проектную мощность объем переработки предприятия составит 300 голов в час или 42 тонны продукции в смену. В ассортименте 200 позиций, среди которых натуральные полуфабрикаты из баранины, фарши и маринады. Инвестиции в перевооружение предприятия составляют 3,4 млрд рублей, финансовым партнером выступает "Россельхозбанк".